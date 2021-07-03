إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

أحالت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، متهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل شقته إلى محكمة الجنايات.



ووردت معلومات وتحريات إلى وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على "كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى - ميزان حساس".



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.