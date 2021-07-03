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بابا الفاتيكان يزور المجر وسلوفاكيا في سبتمبر

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
روما - (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:56 م

أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، اليوم الأحد، أنه يعتزم زيارة المجر وسلوفاكيا في سبتمبر المقبل، خلال كلمة ألقاها على الحضور في ساحة القديس بطرس في روما.

وأكد البابا أنه سوف يشارك في القداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي الثاني والخمسين في بودابست المقرر في 12 سبتمبر، قبل أن يسافر إلى سلوفاكيا في اليوم نفسه.

وفي سلوفاكيا، سوف يزور البابا فرنسيس العاصمة براتيسلافا، وكذلك مدن بريسوف وكوسيتش وساستين، وفقا لما أعلنه الكرسي الرسولي عقب كلمة البابا أمام آلاف من الحضور في ساحة القديس بطرس.

وأفاد الفاتيكان بأنه من المتوقع منذ فترة طويلة أن يحضر رئيس الكنيسة الكاثوليكية قداس 12 سبتمبر في بودابست، مضيفا أنه قبِل الدعوة الآن.

ولم يعلق الفاتيكان على التكهنات بأن البابا فرنسيس يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارته.


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