ألحان مصرية زينت احتفالية افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، فعاليات افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

قاعدة 3 يوليو، هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أية تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وزينت باقة من ألحان الأغنيات المصرية، اليوم الاحتفالي، نتعرف على بعضها، في السطور التالية:

• الحلم العربي

هو أحد أشهر الأوبريتات العربية المشتركة، التي تعاون فيها عدد كبير من المطربين، منهم نبيل شعيل وأحلام وعلي عبدالستار وغادة رجب وسمية حسن وديانا حداد ومحمد المازم وأنوشكا وعمر العبدللات وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وماجد المرزوقي وأصالة ولطفي بوشناق وأحمد فتحي ونور مهنا.

والأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع حميد الشاعري وإنتاج أحمد العريان، صدر في عام 1998، وحصد شهرة واسعة في مطلع الألفية عقب انتفاضة الأقصى الثانية.

• الوطن الأكبر

أحد الأغاني الشهيرة التي تم إنتاجها ضمن سلسلة من الأغنيات حملت نفس الثيمة الغنائية الحماسية، وهي من تأليف أحمد شفيق كامل، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أُنتج عام 1960، وقام بالغناء فيه عبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية وشادية ونجاة الصغيرة وفايدة كامل وصباح.

• الجيل الصاعد

هي الأغنية الثانية من غناء المجموعة بعد "الوطن الأكبر"، وصدرت عام 1961، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب، وغناء، وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة وعبدالحليم حافظ وشادية وفايزة أحمد كما شارك عبدالوهاب في الغناء.

• رايات النصر

"باسمك يا بلدي.. حلفنا يا بلدي، جيشك وشعبك يرد التحدي، أرضك وزرعك، شمسك وقمرك، شعرك ونغمك، نيلك وهرمك، بدمي أفادي وأصد الأعادي، وأفدي بروحي عيونك يا مصر"، جزء من كلمات أغنية "رايات النصر" التي تُعد من أشهر الأغنيات التي تعبر عن حرب السادس من أكتوبر، وهي من تأليف الشاعرة نبيلة قنديل، وألحان الموسيقار علي إسماعيل، وأُذيعت بالتزامن مع اندلاع حرب أكتوبر عام 1973.