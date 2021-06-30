 أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتجمعون في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة - بوابة الشروق
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أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتجمعون في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 9:19 م
تجمّع العشرات من ذوي ضحايا انفجار 4 أغسطس 2020 ، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة، للتعبير عن استيائهم من مراوحة التحقيق بالقضية في مكانه.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتجمّع العشرات عند أحد مداخل المرفأ بينهم زوجات وذوو وأطفال الضحايا، على غرار ما يفعلونه شهريا منذ نحو عام.

ورفعت بعض النسوة صور أقرباء قضوا في الانفجار وعلقت صور للضحايا على الأعمدة على طول الرصيف.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "دماء شهداء المرفأ توحدنا"، و"أين أصبحت نتائج التحقيقات"، و"لا للتسييس لا للتضييع".

وبعد نحو عام على بدء التحقيقات، لم يتم الإعلان عن أي نتائج.

وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار يوم الجمعة الماضي، أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.

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