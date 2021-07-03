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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مستشفى الداخلة الجديد

نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
عمرو بحر
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:49 ص

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد أعمال الإنشاء بموقع مستشفى الداخلة الجديد خلال جولتها التفقدية للمركز يرافقها نبيل حنفى رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

تابعت أعمال التوسعات الإضافية لإقامة منطقة خدمات للمستشفى على مساحة ٢٠٠٠ م٢، والتجهيز لتركيب جهاز أشعة رنين مغناطيسي بتكلفة ٢٥ مليون جنيه وإنشاء محطة تنقية مياه ملحقة بالمستشفى. ووجت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية التي سيتم متابعتها من خلال لجنة وزارية من وزارة الصحة والسكان تزور المحافظة غدا، تمهيداََ لتجهيزها وافتتاحها في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ٢٢ ألف م٢ ويشمل مبني سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.

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