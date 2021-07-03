وزير القوى العاملة يوجه بسرعة إنهاء أعمال التحول الرقمي بالمديريات

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

ووجه سعفان، بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات.

وأكد ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التي تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.

ووجه بضرورة الوقوف على احتياجات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي، التي تساعد على التحول الرقمي لتلك المديريات، وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.

وتابع الوزير موقف مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب الانتهاء من أعماله، فضلا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب، بما يتيح للأجانب العمل في ظل القانون ويحمي الشركة من الوقوع في المخالفات، ويثري العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوي الخبرة.

وكلف الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة، بالعمل على تحديد مستويات الموظفين المهارية، وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة؛ لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات.

واستعرض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال الثلاث أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها.