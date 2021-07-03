طوكيو تنتخب مجلسا جديدا للمدينة وسط مخاوف من تصاعد إصابات كورونا

انتخبت مدينة طوكيو مجلسا جديدا للمدينة اليوم الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع في عدد الإصابات بمرض كوفيد 19، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من استضافة العاصمة اليابانية لدورة الألعاب الأولمبية.



وذكرت وسائل إعلام محلية بعد وقت قصير من انتهاء التصويت أن استطلاعات الرأى التي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى خسارة حزب تومين فيرست الذي تنتمي إليه حاكمة المدينة يوريكو كويكي، لمقاعد، في مقابل مكاسب للحزب الديمقراطى الليبرالى الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا. وكان الإقبال ضعيفا.



وشملت القضايا الانتخابية الرئيسية التعامل مع جائحة فيروس كورونا ومسألة كيفية تنظيم الألعاب الأولمبية وسط ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة. ومن المقرر ان يبدأ الحدث الذى يستمر 16 يوما يوم 23 يوليو، بعد أن تأجل من العام الماضي .



وتعهد الحزب الديمقراطى الليبرالي الذي ينتمي إليه سوجا وشريكه في الائتلاف الوطنى كوميتو بضمان أمن دورة الألعاب الأولمبية، بينما دعا تومين فيرست إلى أن تقام دورة الألعاب بدون جمهور.



وتخضع طوكيو لشبه حالة طوارىء حتى 11 يوليو. وذكرت وسائل إعلام أنه من الممكن أن يتم تمديدها طوال فترة المباريات.