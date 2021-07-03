الدفاع الروسية: عودة 23 طفلا روسيا من المخيمات السورية إلى البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، هبوط طائرة تابعة لها في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، تقل على متنها 23 طفلا روسيا أعيدوا من المخيمات السورية إلى روسيا.

ووجهت مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية لاريسا نيقولايفا، عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - الشكر للإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال؛ قائلة: "ونحن مستمرون بالعمل مع هذه الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي في المنطقة".

من جانبها، عبرت نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة عبير أيليا، عن شكرها لروسيا على تسلمها 20 طفلا وطفلة وتحملها مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، موضحة أنه تم تسليم 205 أطفال حتى اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضية حقوق الطفل الروسية.

يشار إلى أنه تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين، والتي تؤكد أن الأطفال بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء تواجدهم في مناطق الإدارة الذاتية.