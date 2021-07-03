تعتزم بولندا تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أوكرانيا بحلول أكتوبر القادم.

وذكرت وزارة الصحة البولندية، ردا على استفسار من وكالة "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن بولندا لم ترفض بيع اللقاح إلى أوكرانيا ويظل الاتفاق بينهما صحيحا، موضحة أنه من المقرر توقيع الاتفاق وتسليم اللقاح بحلول أكتوبر القادم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في أبريل الماضي أنه سيتم تسليم لقاح "أسترازنيكا" من بولندا لأوكرانيا خلال شهري مايو أو يونيو 2021.

ومنذ بداية حملة التطعيم في أوكرانيا، تم تطعيم أكثر من مليوني شخص حتى الآن.