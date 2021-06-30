الصحة تطمئن أسر مرضى ضمور العضلات: التكلفة لن تعيق علاج أبنائكم

طمأن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أسر مرضى ضمور العضلات بأن تكلفة العلاج الكبيرة لن تكون عائقا أمام علاج أبنائهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الأحد، إن اللجنة العليا لضمور العضلات ستعقد أول اجتماعاتها غدًا الاثنين برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، موضح أن اللجنة تضم أساتذة من وزارة الصحة والقوات المسلحة والجامعات.

وتختص اللجنة، بمراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها لدى الأطفال، والتأكد من قابلية الجسم للحصول على العلاج الذي يعتبر علاجًا جينيًا، هو الأول من نوعه.

وأوضح أن أسرة الطفل المصاب بالمرض يمكنها التواصل مع اللجنة، التي ستتولى مراجعة الأوراق ومدى توافر الشروط وبالتالي بدء العلاج للحالات التي تنطبق عليها الشروط على الفور، مطمئنًا أسر مصابي هذا المرض بأن التكلفة المرتفعة لن تكون عائقًا أمام علاج ذويهم.

وأكد المتحدث أنه تم توفير العلاج لأول عشر مرضى بضمور العضلات الشوكي، وأن العلاج سيبدأ خلال هذا الأسبوع، وقال إن مصر بها 204 حالات بينها 57 حالة تحت سن العامين، مشيرًا إلى أن الدولة وفّرت العلاج لـ32 حالة، وتواصل جهودها لتوفير العلاج لبقية المرضى.

وأشار إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لدعم علاج مرضى ضمور العضلات، مؤكدًا أن الدولة سيكون لديها إمكانية لكل من تنطبق عليهم شروط أو مواصفات العلاج.