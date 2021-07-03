الصحة الماليزية: تطعيم أكثر من 8 ملايين شخص بلقاح كورونا

قال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، إن 8 ملايين و800 ألف و700 شخص أكملوا حتى، أمس السبت، الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضمن برنامج التطعيم الوطني الماليزي.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتسلم ماليزيا، غدا الإثنين، مليون جرعة من لقاح فايزر، الذي تبرعت به الولايات المتحدة الأمريكية؛ لزيادة تكثيف عملية التطعيم في ماليزيا ضمن برنامج التطعيم الوطني.

من جهته، أعرب الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد فيروس كورونا المستجد خيري جمال الدين، باسم الحكومة الماليزية ، عن شكره لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ؛ على الدعم الذي ساهمت به أمريكا عن طريق سفارتها بكوالالمبور، منذ اندالع الأزمة الصحية في العام الماضي، بما فيها التبرعات على شكل المعدات الطبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بلغت قيمتها 250 ألف دولار أمريكي.

وأكد رغبة ماليزيا في إقامة تعاون شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحوث العلمية لللقاحات وتطويرها وتوزيعها، معربا عن أمله في استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين.