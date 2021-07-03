نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اجتماعًا مع عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمقر كلية العلوم بأسيوط، لمتابعة سير أعمال الكنترولات والتصحيح، ورصد النتائج بالكليات، والتأكيد على ظهور نتائج الامتحانات في الوقت المقرر لها، مع مراعاة كل الضوابط المنصوص عليها والدقة اللازمة لمصلحة الطلاب والطالبات، طبقًا لتعليمات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.



كما استمع نائب رئيس الجامعة، إلي تقرير من عمداء كليات الفرع حول عملية الامتحانات بكل كلية على حدة، ومدى الانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح.



كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على كل الاحتياجات الخاصة بالكليات لعرضها على رئاسة الجامعة والإمام الأكبر في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.



وأثني قيادات الجامعة على دور كلية العلوم برئاسة الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية؛ لحصولها على ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد كأول كلية بفرع الجامعة للوجه القبلي.



وعلى هامش الاجتماع استمع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعمداء الكليات لعرض توضيحي من الدكتور أيمن أسعد عبدالرحمن المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم حول مشروع التحول الرقمي بكلية العلوم بجامعة الأزهر، والذي يتيح البيانات الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والمكتبات والبرامج الدراسية من خلال التوثيق الرقمي، وكذلك سرعة إظهار النتائج مع ضمان الجودة والدقة وإنهاء كل المستحقات المالية المقررة لجميع العاملين بفرع الجامعة من خلال التحول الرقمي، وذلك وفق رؤية مصر 2030.



ويهدف التحول الرقمي إلى سرعة إنجاز كل الخدمات لجميع العاملين والطلاب في وقت قياسي، وحل العديد من المشكلات مثل نقص العاملين الذي تعاني منه الجامعة.