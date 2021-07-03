مستشفى سوهاج الجامعي: خروج آخر مصاب كورونا من العزل

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا، وخروجه من العناية المركزة الخاصة بالعزل في المستشفى الجامعي، وبذلك يصبح عناية العزل خال من حالات مرضى الكورونا لأول مرة منذ بدء الموجة الثالثة.

وقال عزيز إن الجامعة تعمل على توفير كافة متطلبات العمل لاستقبال وعلاج المرضي المصابين بفيروس كورونا، والمستشفى في حالة التأهب المستمر لاستقبال أي حالات كورونا تستدعي الحجز في عناية العزل أو في القسم الداخلي، موجهاً شكره لقسمي الصدرية والتخدير والعناية المركزة، وقسم الأمراض المتوطنة وباقي أقسام المستشفي التي شاركت في التعامل مع الجائحة، وكذلك فرق التمريض بالمستشفى الجامعي لما بذلوه من تضحيات بالنفس والوقت والجهد في سبيل عمل اللازم لتعافي وتحسن مرضى الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

ووجه الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، شكره لطاقم العمل بعناية العزل بقيادة الدكتور الهيثم محمد طه، الذي أعلن اليوم بعد عمل شاق لمدة ثلاتة أشهر منذ بداية الموجه الثالثة لفيروس كورونا، عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وخروج آخر حالة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى، أنه لم يتبق سوى ٢٣ حالة بالقسم الداخلي للعزل، منها ٧ حالات إيجابية و١٦ حالة اشتباه وجميعها في حالة مستقرة ويتلقون العلاج، إلى أن يتم تحول نتائجهم إلى سلبية، موضحاً أن المستشفى الجامعي خلال الثلاثة شهور الماضية استقبل ٨٥٠ حالة داخل القسم الداخلي للعزل و١٢٥ حاله داخل عناية العزل.

ومن الجدير بالذكر أن فريق التمريض لعناية العزل ضم كلاً من محمد خالد حسن، محمود خالد محمد، إسلام السيد عمر، المستشار رئيس بشاي ومشرفي التمريض شريف محمد عبدالواحد، طارق هاشم حافظ.