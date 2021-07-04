ضبط أوكار وقذائف وعبوات ناسفة في كركوك شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على أوكار وقذائف مدفعية وعبوات ناسفة؛ خلال تنفيذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش مناطق في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أن "قوات مشتركة قامت بتنفيذ عملية استباقية وذلك بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي في (وادي زغيتون) وقرى (الكبة)، (الجال)"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على 3 أوكار للتنظيمات الإرهابية، كما عثرت قوة مشتركة أيضا خلال عملية تفتيش في قرى (مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة والخبازة) على 3 قذائف وعبوتين ناسفتين".

وأشارت الخلية إلى أن قوات الجهد الهندسي قامت بمعالجة جميع الأوكار والتخلص من القذائف.