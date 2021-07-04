 ضبط أوكار وقذائف وعبوات ناسفة في كركوك شمالي العراق - بوابة الشروق
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ضبط أوكار وقذائف وعبوات ناسفة في كركوك شمالي العراق

د ب ا
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:17 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على أوكار وقذائف مدفعية وعبوات ناسفة؛ خلال تنفيذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش مناطق في محافظة كركوك شمالي البلاد.

 

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أن "قوات مشتركة قامت بتنفيذ عملية استباقية وذلك بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي في (وادي زغيتون) وقرى (الكبة)، (الجال)"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على 3 أوكار للتنظيمات الإرهابية، كما عثرت قوة مشتركة أيضا خلال عملية تفتيش في قرى (مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة والخبازة) على 3 قذائف وعبوتين ناسفتين".

 

وأشارت الخلية إلى أن قوات الجهد الهندسي قامت بمعالجة جميع الأوكار والتخلص من القذائف.

 


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