قال أحمد بهاء، نجم فرقة شارموفرز، إنهم تفاجأو من كم الرسائل على حساباتهم الشخصية التي تفيد بأن أحد الفتيات تم فرض طريقة ملابس معينة عليها خلال حجزها تذكرة حفلهم الغنائي الذي كان من المقرر عقده أول أمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس السبت، أن الفرقة تعتبر جمهورها شيء مقدس وبمثابة عائلتهم، ذاكرًا أن رسالتهم هي الحب والسلام والوحدة.

ذكر أن مبدأ الفرقة هو عدم التفرقة بين أي فرد سواء على المستوى الديني أو اللون أو الجنس، مشيرًا إلى تواصلهم مع المسؤولين عن تنظيم الحفلة لتهدئة الأمر والسماح بدخول الجميع طالما حجز التذكرة.

وأشار إلى استجابتهم لرغابتهم إلا أنهم وجدوا مشكلة جديدة تتعلق بتجهيزات المسرح، ما جعلهم يلغون الحفل، معقبًا: «التنظيم ليس لديهم خبرة في التعامل سواء مع الجمهور أو الفنانين».

وبدأت أزمة حفلة شارموفرز الساحل، عندما تلقى أحمد بهاء، مؤسس الفريق رسائل من بعض الفتيات المحجبات كشفن فيها ما حدث من منظمي الحفل، وإبلاغهم بأن الحفل يقتصر على ارتداء التربون فقط، وليس الحجاب العادي، الذي ترتديه أغلبية النساء.

