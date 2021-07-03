رائدان صينيان يقومان بأول سير لهما في الفضاء من محطة فضائية جديدة

أجرى رائدا فضاء صينيان أول عملية سير في الفضاء لهما من محطة تيانجونج الفضائية اليوم الأحد، حسبما ذكر التليفزيون الحكومي.

وظهر رائدا الفضاء ليو بومينج وتانج هونجبو وهما يغادران المحطة مرتديان بذلتيهما الفضائيتين في مهمة تستغرق عدة ساعات، حيث يقومان بتثبيت معدات على السطح الخارجي للمحطة بالإضافة إلى إجراء اختبارات.

ويمثل هذا الحدث ثاني عملية سير في الفضاء للصين على الإطلاق، بعد خروج رائد فضاء صيني من مركبة الفضاء شنتشو 7 في عام 2008. ولكن تلك المهمة الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة.

وطور مهندسون صينيون بذلة فضاء جديدة تزن نحو 100 كيلوجرام للمهمة من المفترض أن تكون مريحة بشكل أكبر في ارتدائها وكذلك تجعل من الممكن القيام بمهام لفترة أطول في الفضاء.

ووصل 3 رواد فضاء، بقيادة ني هاي شنج، إلى محطة الفضاء الصينية قبل أسبوعين في أول مهمة فضاء صينية مأهولة منذ خمسة أعوام، وخلال فترة إقامتهم في الفضاء، والتي من المقرر أن تستمر ثلاثة أشهر، من المتوقع أن يقوم رواد الفضاء ببعض المهام في المحطة، واختبار الوظائف الرئيسية، وكذلك إجراء تجارب علمية.

يذكر أن المحطة الفضائية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن يتم توصيل وحدتين أخريين بها قبل اكتمالها في عام 2022.