اتحاد الكرة يحدد موعد صرف المستحقات الأخيرة للحكام

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قرر اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام فور انتهاء مسابقة القسمين الثاني والثالث للدوري ومسابقات المراحل السنية المختلفة والكرة النسائية والصالات بإلإضافة إلى مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف الشهر الحالي.

ويتم إصدار الشيكات الخاصة بذلك إلى فروع الاتحاد للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن والتي بلغت منذ آخر عملية صرف لهم حوالي 7 مليون جنيه.

وكان اتحاد الكرة الحالي قد صرف للحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد 5 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن الموسم الماضي ثم 4 مليون جنيه عن الفترة من بداية الموسم الحالي حتى نهاية يناير الماضي ثم 8 مليون جنيه في أبريل الماضي بمجموع مستحقات وصل 24 مليون جنيه.