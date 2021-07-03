وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا لمراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعا بقيادات المديرية بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة الأمن، ومدير وحدة الأزمات، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعضو بقياس الجودة، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، وعضو بإدارة بالتعليم الثانوى، ومسئول الإستراحات، وذلك لمناقشة مراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة لأداء امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020/2021، وتوزيع استمارة مراجعة جاهزية لجان سير امتحان الثانوية العامة، والتأكد من تطبيق قرار تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل مدرسة ليصبح 14 طالب وطالبة، ومناقشة مراجعة مدى جاهزية الإستراحات وتوافر المطهرات بها.

في بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على امتحانات الدبلومات الفنية واجتيازها بأعلى مستوى من الدقة، وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بذلك الشأن، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتم مناقشة كيفية مراجعة جاهزية لجان الثانوية العامة لأداء امتحان الدور الأول، وفقا لما جاء في البيان الإعلامى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من أهمها، تسجيل الطلاب الحضور داخل اللجان من خلال أجهزة التابلت، ويتم عقد الامتحان ورقي (كراسة الأسئلة – البابل شيت)، وضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل كل لجنة، وفرش كل لجنة بعدد14 طالب /طالبة داخل كل لجنة، والتأكيد على وسائل الأمن والسلامة داخل كل لجنة ، وتخطيط الملاعب بما يحقق التباعد بين الطلاب، وعدم وجود أي تشوينات في الممرات والتأكيد على النظافة العامة للفصول، بالإضافة إلى تأمين دخول وخروج الطلاب طبقاً للتباعد وما يضمن سلامتهم، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم وتشغيلها، وتوافر عدد 2 عصا اليكترونية بكل لجنة ، وتوافر عدد 3 كواشف حرارة بكل لجنة، التأكد من أن الشاشات التفاعلية مؤمنة باللجان.

وخلال الاجتماع، تم توزيع استمارة مراجعة جاهزية اللجان وتوزيع مهام العمل على السادة الحضور، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاتصال بمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء في حالة وجود أي سلبيات باللجان للعمل على تذليلها فوراً.