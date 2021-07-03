محافظ البحيرة: الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه في قرية الخرطوم بمركز بدر

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه القرى، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، لقرية الخرطوم بمركز بدر إحدى قرى المبادرة، معلنا الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بالقرية بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليونا و64 ألف جنيه.

تضمنت الأعمال محطة رفع الصرف الصحي وشبكات ووصلات منزلية خط طرد لمحطة معالجه بدر، ورصف طريق الخرطوم، ومد شبكة مياه الشرب إلى الجزء الغربي من القرية.

بالإضافة الي انشاء مدرسة تعليم أساسي وعمل ملعب اكريليك بها، ومشروع إنشاء ملعب خماسي، ومبني إداري لمركز الشباب دور أرضي، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء والإنارة العامة، وشراء سيارة جمع قمامة، ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنازل بالقرية.

كما تفقد المحافظ سيارة القوى العاملة المتنقلة لتدريب ابناء القرية على الحرف المختلفة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والسيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني من (خياطة وتفصيل – كهرباء - سباكة صحية)، وتم تدريب 144 متدربا بجانب عمل ندوات تثقيفية، خلال الـ10 أشهر الماضية.