100 طبيب فرنسي يطالبون بالتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية قبل بداية سبتمبر

في الوقت الذي خففت السلطات الفرنسية تدابير حجر كورونا لعودة الحياة الطبيعية، يتزايد الضغط على الحكومة الفرنسية لإجراء التطعيم الإجباري ضد (كوفيد-19) لمقدمي الرعاية، إذ وقع 96 طبيبًا على موقع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" من أجل "تجنب الموجة الرابعة".



ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه "حوالي مائة طبيب فرنسي طالب الحكومة بجعل التطعيم ضد (كوفيد-19) إلزاميًا لمقدمي الرعاية في المستشفيات ومؤسسات الإقامة لكبار السن المعالين لـ"تجنب الموجة الرابعة"، كما يطالبون بـ "تنفيذ الترتيبات اللازمة لتطبيق هذا القرار ليكون ساري المفعول قبل بداية سبتمبر".



والمقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، اعتبارًا من يوم الاثنين، قادة البرلمان والمسؤولين المحليين المنتخبين لمعالجة مسألة التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية.



ومن بين الموقعين الـ96 على النص، نجد العديد من رؤساء الأقسام في مستشفيات باريس التي كشفت عنها الأزمة الصحية، مثل أخصائيو الأمراض المعدية كارين لاكومب وجيل بيالوكس، والإنعاش برونو ميجاربان، وأخصائية مرض السكر آن جيرفيس، وكذلك المدير السابق للصحة فرنسا العامة فرانسوا بورديلون، أو الرئيس السابق لعمداء كليات الطب جان سيبيليا.



ويدعو هؤلاء الأطباء الحكومة إلى "اتخاذ قرار التطعيم الإجباري" لأي موظف في دار لرعاية المسنين أو مستشفى يعرض أو يعرض الأشخاص المسؤولين عنهم لمخاطر الإصابة بـ"كوفيد-19".



ودفع التقدم السريع لسلالة دلتا السلطة التنفيذية في فرنسا إلى إحياء هذا النقاش الذي ظهر بالفعل في مارس. على الرغم من تحسن معدلات التطعيم، لكنها لا تزال غير كافية: 57٪ في دور رعاية المسنين، و64٪ في المستشفيات، وفقًا لاتحاد المستشفيات الفرنسية.



وحدد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، هدفًا بتطعيم 80% من الأطباء "بحلول سبتمبر"، وإلا فسيتم إضافة (كوفيد-19) إلى القائمة القانونية للقاحات الإجبارية لمقدمي الرعاية - الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال والتهاب الكبد B .



وقال فيران: "إنه يؤيد تحديد جدول زمني أكثر صرامة، مضيفاً :"إذا كان هناك قانون، فأنا أريد أن يتم دراسته واعتماده من قبل البرلمان في أقرب وقت ممكن، فلماذا ليس في وقت مبكر من هذا الشهر؟".



وقد تلقى فيران دعمًا من اتحاد المستشفيات في فرنسا: فقد دعا إلى واجب التطعيم "لجميع المهنيين الصحيين وكل من هم على اتصال بالمرضى والمقيمين" في دار رعاية المسنين.