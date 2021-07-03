مصادر تكشف أسماء المصريين الأربعة ضحايا حريق قبرص

كشفت مصادر بالجالية المصرية في قبرص، لـ"الشروق"، عن أسماء المصريين الأربعة الذين توفوا في حرائق الغابات بقبرص، وعُثر على جثامينهم اليوم الأحد، وهم: صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق عطية، وماجد دانيال يونان راغب.

وقال أفراد من الجالية المصرية بقبرص، إن المتوفين الأربعة من قرية الناصرية بمركز بني مزار في محافظة المنيا، ولقوا حتفهم أثناء فرارهم من المنطقة التي يعملون بها عندما طالتها نيران الحرائق.

وأوضحوا أن الأربعة كانوا يعملون في مزارع طماطم، ولقوا حتفهم في منطقة أودو، أثناء فرارهم بسيارة عُثر عليها محترقة بذات الموقع، فيما عثر على الجثامين في محيط 500 متر منها، ما يشير إلى محاولتهم الهروب على الأقدام بعد محاصرة النيران لسيارتهم.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أنه فور تلقي السفارة المصرية بفبرص معلومات بشأن الحادث، شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وذكرت أن السفير المصري وطاقم السفارة توجهوا إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، موضحة أنه يجرى حاليا إنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.