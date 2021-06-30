المصل واللقاح: لا ضرر طبي نتيجة الحصول على جرعتين مختلفتين من تطعيم كورونا

نفى الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، حدوث ضرر طبي نتيجة الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا، موضحًا أن الدراسات أثبتت زيادة الفعالية عند دمج اللقاحات.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الأحد، أن بعض الدول تتعمد الدمج والخلط بين لقاحات كورونا للوصول إلى أعلى مناعة عن طريق الحصول على نوعين مختلفين، لافتًا إلى أن الأمر يؤدي إلى تكوين أجسام مضادة بكمية أكبر.

وعن سبب اختلاف الأعراض بعض تلقي اللقاح من شخص لآخر، أوضح أن الأمر مرتبط برد فعل الجهاز المناعي، مشددًا على أهمية التطعيمات للوصول إلى مناعة القطيع.

وناشد رئيس الحساسية بالمصل واللقاح الحصول على اللقاحات المتاحة أيًا كان نوعها، مؤكدًا أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وتحمي من المضاعفات بشكل كبير.

وذكر أن الوزارة تمنح اللقاح الصيني للأشخاص الذين يحصلون على مثبطات مناعية أو الكورتيزون، مؤكدًا أن جرعتي تطعيم كورونا تحميان بنسبة 100% من مضاعفات «كوفيد - 19».