إبراهيم نور الدين حكما مباراة سموحة والأهلي

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري حكام مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الممتاز.

ويدير الحكم الدولي ابراهيم نور الدين إدارة مباراة سموحة والأهلي ويساعده كل من شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي، وحسين الكريمي حكما رابعا، ووائل فرحان ومحمود أبو الرجال للفيديو.

بينما يدير محمد معروف مباراة بيراميدز وإنبي ويعاونه الثنائي عمر فتحي وأسامة السيد، ومحمد حسن حكما رابعا، وعمرو الشناوي وعمرو رمضان للفيديو.

أما محمد الحنفي يدير مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش ويعاونه كل من أحمد ساهر وأحمد صلاح، ومحمد حليم حكما رابعا، والثنائي حسام عزب وحسني سلطان للفيديو.