اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في دعم القوات البحرية

قال المفكر الإستراتيجي اللواء سمير فرج، إن: "الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في دعم القوات البحرية ، والقوات البحرية المصرية هي سابع قوة بحرية على مستوى العالم".

وأضاف فرج - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن: "قاعدة "3 يوليو" البحرية تم تنفيذها طبقا للكود العالمي، وتعد إنجازا رائعا وكانت بمثابة حلم تحقق؛ وتلك القاعدة تغطي جزءا كبيرا من الاتجاه الاستراتيجي الغربي"

وأشار إلى أن تواجد قاعدة "3 يوليو" في هذه المنطقة على ساحل البحر المتوسط تستهدف تأمين المناطق الاقتصادية المتواجدة في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر".