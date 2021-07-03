 ارتفاع حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية في الفلبين إلى 29 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية في الفلبين إلى 29 شخصا

أرشيفية
أرشيفية
مانيلا (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:47 م

ذكر الجيش الفلبيني أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 29 شخصا، حيث تم انتشال المزيد من الجثث.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان بيان صادر عن سلاح الجو قد ذكر في وقت سابق إن الطائرة "سي-130" كانت قادمة من قاعدة جوية في مانيلا، ومرت عبر مدينة كاجايان دي أورو في إقليم مينداناو جنوب البلاد، قبل توجهها إلى جزيرة جولو.

وكان معظم الركاب قد تخرجوا حديثا من التدريب العسكري الأساسي وكان يتم نشرهم في منطقة مينداناو، طبقا لما ذكرته مصادر عسكرية

وكانت الطائرة تحمل أيضا خمس مركبات عسكرية.


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