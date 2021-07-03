 حزب حماة الوطن: «3 يوليو» البحرية تشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الوطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن: «3 يوليو» البحرية تشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الوطن

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية
أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 4:56 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 4:56 ص

أشاد حزب حماة الوطن بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب في الساحل الشمالي الغربي ، مشيرا إلى أنها تشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الوطن على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي.
وأكد الحزب في بيان اليوم السبت، أن قاعدة (3 يوليو) تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات لتنفيذ المهام بنجاح، وهي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة.
وأشار الحزب إلى أن صفقات التسليح خلال ال8 سنوات الماضية ساهمت بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية مما ساهم في دعم الأمن القومي المصري في ظل التهديدات المحيطة بالدولة المصرية.

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