مبعوثو الترويكا يؤكدون دعم الانتقال التاريخي في السودان

أكد مبعوثو دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج" للسودان، دعمهم للانتقال التاريخي في السودان نحو الديموقراطية والسلام والرخاء.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، مبعوثي دول الترويكا: المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويذر، والمبعوث النرويجي أندري ستيانسن.

وقدّم مبعوثو الترويكا لرئيس الوزراء تقريرا حول زيارتهم التي استغرقت يومين لمنطقة كاودا بولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، والتي تأتي في إطار دعم عملية السلام الشامل بالسودان، وفي سياق الالتزام بالتوافقات السابقة بين الحكومة و"الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو" وصولا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس من العام الحالي.

وصرّح مبعوث النرويج للسودان -عقب اللقاء- بأن زيارتهم لكاودا كانت زيارة ضرورية ومهمة وبناءة، لافتا إلى أنه عبّر لرئيس الوزراء عن أن النقاشات التي أجروها مع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والمواطنين هناك ستساعد في الدفع بعملية السلام للأمام.

كما بحث اللقاء مبادرة رئيس الوزراء السوداني "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي أوضح المبعوث النرويجي أنها مبادرة بنّاءة ويمكن أن يكون لها الأثر الكبير في الدفع بعملية السلام وبكامل السودان نحو التحول الديموقراطي.

وأكد ستيانسن، أن اجتماعهم مع رئيس الوزراء كان مهما للغاية.