التحقيق في مصرع عاملين انهارت عليهما أعمال الحفر بأطفيح

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مصرع عاملين بعدما انهارت عليهما أعمال الحفر، خلال تركيب مواسير صرف صحي في إحدى قرى مركز أطفيح بالجيزة.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما صرحت بدفن الجثتين، بعد بيان الصفة التشريحية.



وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع عاملين خلال أعمال حفر لتوصيل الصرف الصحي بقرية في أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن عاملين لقيا مصرعهما، خلال أعمال حفر لتركيب مواسير صرف صحي بالقرية، حيث انهار عليهما جرف ترابي.



وتم انتشال الجثتين واستخراجهما من أسفل التراب، ونقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجاري استجواب المقاول المسئول عنهما وعدد من شهود العيان، وتولت النيابة التحقيق.