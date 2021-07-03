دبلوماسيون أوروبيون في بكين يؤكدون على حقوق الإنسان والاحترام المتبادل

أكد دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى في بكين، التزامهم بحقوق الإنسان، وناشدوا الصين من أجل الاحترام والتفاهم المتبادلين، بعد خطاب اتسم بالتحدي، ألقاه وزير الخارجية الصيني، وانج يي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد عن كارولين ويلسون، سفيرة المملكة المتحدة لدى الصين، قولها في حلقة نقاش اليوم إن الإشارات إلى حقوق الإنسان هي "مسائل أساسية" وليست لعبة جيوسياسية.



بينما قال نيكولاس شابويس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين، في نفس حلقة النقاش، إن موقف الصين ليس حازما فحسب، ولكنه صار عدائيا، "وهو الأمر الذي يثير فزعنا كثيرا".



وكان وانج قد تحدث أمس السبت عن الثقة والحزم المتناميين لدى بكين فيما يتعلق بالشؤون العالمية، وذلك في خطاب كاسح تطرق إلى موضوعات بداية من وباء كورونا العالمي ومكافحة الإرهاب، وكوريا الشمالية، ووصولا إلى القضية النووية الايرانية وقضية تايوان، كما انتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب تمسكهم بعقلية عفا عليها الزمن تعود للحرب الباردة.