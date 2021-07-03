الحملة الوطنية لدعم رئيس الجمهورية بكفر الشيخ تحتفي بثورة 30 يونيو

احتفلت الحملة الوطنية لدعم رئيس الجمهورية، ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب بكفر الشيخ، برئاسة أحمد عطية الأمين العام للحملة، اليوم السبت، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بمقر جمعية الإعلاميين في مدينة كفر الشيخ، بحضور الكاتب الصحفي محمد زكي، والمهندس باسم حجازي، وياسر منير أعضاء مجلس النواب، والمستشار ياسين متولي المستشار القانوني لرابطة الصحفيين بكفر الشيخ، والمستشار عماد شلبي نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتنمية، والدكتور يوسف العبد رئيس مجلس إدارة جريدة "مع الناس نيوز" والإعلامي السيد شحاتة مدير التحرير، والكاتب الصحفي كرم القرشي رئيس التحرير وأمين لجنة الإعلام بالحملة، والدكتور أحمد عقل أمين السياسات بالحملة وعضو الأمانة العامة.

ورحب عطية بالحضور، موضحًا أن ثورة 30 يونيو، كانت ثورة شعب حماها الجيش المصري، وكانت حدثا فارقا في تاريخ مصر الحديث، معلنا دعم الحملة الكامل لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشرطة المصرية، منوها بالمشروعات الكبرى التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى كلمته التي ألقاها الكاتب الصحفي محمد ذكي عضو مجلس النواب، أشار إلى أن ثورة 30 يوينو في مصاف الثورات التي غيرت مجرى التاريخ، ولا تقل أهمية عن الثورة الفرنسية.

ووجه رسالة طمأنينة للشعب المصري، فيما يخص سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا أن الملفات التي يتم إسنادها إلى القوات المسلحة وأجهزتها هي ملفات ناجحة، ولن تخذل الشعب المصرى، وأن القوات المسلحة هي من حمت البلاد أوقات الثورات.

من جانبه أنشد المستشار ياسين متولي أبياتا نظمها من الشعر، مشيرًا فيها لعظمة الشعب المصري وقواته المسلحة وتاريخ مصر العريق، موضحًا أن من يصف ثورة 30 يوينو بأنها ثورة غير شعبية، فهو حاقد أو مغيب، فخروج أكثر من 30 مليون مصري إلى الشوارع معلنين رفضهم لحكم الإخوان، لهو بحق ثورة شعبية ولو كره الكارهون.

وقال المستشار عماد شلبي، نائب رئيس المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان والتنمية: شاهدت بنفسي تكاتف القوات المسلحة والشرطة والشعب في ميادين مصر التي عجت بالمتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم لحكم الجماعة الإرهابية، التى كادت أن تضيع البلاد بسببهم، معلنا دعم المنظمة وقياداتها وأعضائها للأعمال الكبرى والمنشآت العملاقة التي تمت خلال السنوات السبع من حكم الرئيس السيسي.

وأوضح المهندس باسم حجازي أن التاريخ سيسطر ثورة 30 يونيو بأحرف من نور؛ لأنها أنقذت مصر من براثين الجماعة الإرهابية التي كانت ستؤدي بها إلى الانهيار، ولكن عناية الله، كانت فوق الجميع، بفضل تكاتف الشعب المصرى وقواته المسلحة والشرطة المصرية.

وقال الدكتور يوسف العبد، رئيس مجلس إدارة جريدة مع الناس، وأمين الجملة لبندر كفرالشيخ، إن الدولة توثق للمشاريع والانجازات والتى حدث فى السنوات الثمانية منذ قيام ثورة 30 يوينو حتى الآن، وكان لي الشرف في المساهمة المشروع الوثائقى للدولة الذي يحكي تاريخ مصر ونهضتها منذ 30 يونيو، وذلك من خلال كتاب "الحلم المصري" لمؤلفه الإعلامي صبحي الحفناوي.

ووجه الدكتور أحمد سعد عقل، أمين السياسات بالحملة، التحية لقائد قاطرة التنمية وملهم مصر الحديثة، موجها التحية لشرفاء الوطن، في الجيش والشرطة، ومؤسساتنا الوطنية، وتحية إجلال لكل من يدعم خطط التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة العربية.