رئيس جامعة الفيوم يتابع الاختبار الإلكتروني التجريبي للقطاع الطبي

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاختبار الإلكتروني التجريبي للقطاع الطبي، بحضور الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتورة منى حتة عميد كلية الصيدلة، ظهر اليوم.



وأشار شديد إلى أهمية إجراء الاختبار التجريبي الإلكتروني، لتعريف الطلاب بمنظومة الأسئلة والخطوات المتبعة داخل التطبيق، تمهيدًا لإجراء الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبي والهندسي وتطبيقه لكافة كليات الجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي القادم.



وأوضح أن الاختبارات الإلكترونية تأتي تحقيقًا لرؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي، مضيفًا أن الجامعة أدت دورها في إعداد بنية تحتية جديدة، وشبكات إنترنت، وتجهيز ٤ معامل جديدة تابعة لمركز الاختبارات الإلكترونية، تشمل ٦٤٠ جهاز حاسب آلي بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.