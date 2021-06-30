لميس الحديدي: التعويض المتفق عليه مع السفينة إيفر جيفن الأعلى في الحوادث البحرية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إعلان ممثلو سفينة «إيفر جيفن» وهيئة قناة السويس التوصل لاتفاقية نهائية للتسوية يعتبر أمرًا شديد الأهمية، موضحة أن الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة استمرت نحو ستة أيام ومرت الفترة الماضية بجولات من المفاوضات بين الطرفين.

كشفت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، مساء الأحد، وفقًا لمصادر خاصة، أن التعويض المتفق عليه يعتبر ضمن أعلى قيمة تعويض في العالم عن حادث بحري.

وشددت الإعلامية على أن الرسالة الأهم التي ترغب مصر في إيصالها للعالم هي أن القاهرة أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم كون قناة السويس شريان الحياة للعالم، مؤكدة أن مصر ترحب بشركائها لكن في سياق القانون.

وقال ممثل عن ملاك السفينة «إيفرجيفن» وجهات التأمين عليها، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السوي؛ للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس الماضي.