هاني شاكر: أنا ضد مسمى المهرجانات.. ولست معترضا على أي نوع غناء



قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه ضد مسمى أغاني المهرجانات، مؤكدًا عدم اعتراضه على أي نوع من أنواع الغناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، صباح الأحد، أن من يرغب في الغناء عليه التقدم إلى النقابة لإجراء الاختبار ويخضع للتقييم من قبل لجنة، ذاكرًا أنه ضد الكلمات الهابطة في الأغاني.

وذكر أنه لن يتمكن من منع تواجد هذا النوع الغنائي خاصة مع انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، معقبًا: «زي ما في ألوان كتير مكنتش عاجبة الناس وبعد فترة خلصت.. إحنا بإيدينا الفترة نقنن فيها اللون ونجمل فيه بدل ما أسيبه».

وأوضح أن من يتقدم للامتحان وينجح سيحصل على تصريح بالغناء ويخضع لسلطة النقابة وسيتم مراقبة الكلمات التي يتناولها في أغانيه، مضيفًا أنه سيكون مسماه مؤدس وليس مطربًا.

وأشار إلى تغيير أسماء كل من موزة وعنبة في حالة نجاحهما في اختبارات النقابة، قائلًا إنه لن يمنح تصريحًا لهذه الأسماء من نقابة المهن الموسيقية.

ومن جانبه علق الموسيقار حلمي بكر، على حديث الفنان هاني شاكر، أنه دبواماسي للغاية والنقابة مهنية لا تقبل بهذه الدبلوماسية، متابعًا عن قبول مغنين المهرجانات في النقابة حال نجاحهم: «السمنة مش بلدي وداخلها مواد مهدرجة».

ولفت الفنان هاني شاكر، إلى أن الموسيقار حلمي بكر اعتاد سماع نجوم الغناء في الوطن العربي وأذنه لن تسمح له بالتنازل عن هذا المستوى، معلقًا: «في ناس نجحت في النقابة لما قدمت من اللي بيغنوا في موجة المهرجانات ومشهورة ومعروفة ولما جم يغنوا لمطربين تانين الناس هاجمتهم».

وأفاد بأن مغني المهرجانات لا يمتلكون خامة الصوت العريضة الراقية التي تؤهلهم لغناء جميع الأغاني، مشيرًا إلى هجوم البعض على حسن شاكوش حينما غنى أغنية للفنان وائل جسار.