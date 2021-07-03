العراق: 35حالة وفاة و 6264 إصابة جديدة بكورونا

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد أنه تم تسجيل 35حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع أجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 آلف و 316حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6264إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و371آلف و475إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 5158حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و265آلف و455 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 39 آلف و128فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليونا و 890آلف و105.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 929 آلف و 193شخصا.