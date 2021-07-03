ضم سيدتين إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

انضم عنصران من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهما الدكتورة رشا راغب-المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتورة ماريان عازر-عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات.

كما تم تعيين المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مديراً تنفيذياً للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وسينا حبوس-مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز الاقليمي للاستدامة.

وأكد دكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة دائماً ما أعطت المثل والقدوة في التوجه نحو الاستدامة، ونموذجاً في الالتزام بما يصدر عنها من قرارات لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ودعا رئيس الهيئة وسائل الإعلام على تعددها إلى مساندة الهيئة في توعية المواطنين والتعريف بتطبيق " تمكين المرأة" وذلك بمناسبة مرور 18 شهراً على صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفي والتي منحت المرأة-لأول مرة-فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية–بمقعد في تشكيل مجلس الإدارة، في إجراء نوعى لتهيئة القطاع المالي غير المصرفي كي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030“.