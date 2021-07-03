قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العاصمة الإدارية الجديدة مليئة بالتفاصيل، مؤكدة أنها غير محاطة بسور، ويمكن الوصول إليها عبر الطريق الدائري الأوسطي، ضمن بنية تحتية وصفتها بـ"العظيمة والضخمة".

وأضافت خلال برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء السبت، أن العاصمة الإدارية ستكون مدينة لكل المصريين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستكون للحكومة وانتقال الموظفين ومجلسي النواب والشيوخ، ثم يتم بعد ذلك الانتهاء من الأحياء السكنية المختلفة.

وأشارت إلى أن المساحة التي تم العمل عليها بالفعل في العاصمة الإدارية تصل إلى 40 ألف فدان، من بين إجمالي مساحة المدينة البالغة 184 ألف فدان، مؤكدة أن المراحل المقبلة سيكون بها إسكان اجتماعي ومتوسط، وعقّبت: "هذه مدينة لكل المصريين وليست للأغنياء فقط".

يُشار إلى أن لميس قدّمت برنامجها من قلب العاصمة الإدارية، في زيارة قال إنها الأولى لها، غير أنها عبّرت عن سعادتها بحجم الإنجازات الضخمة هناك.

وكان وزارة الإسكان قد أعلنت قبل أيام، الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى استغراق العمل ما يقرب من 800 يوم عمل متواصل دون إجازات سواء أسبوعية أو أعياد.