أسامة علام: «وقائع عربية» كتاب يقدم نماذج شديدة العذوبة والجمال من تاريخنا

قال الكاتب والروائي الدكتور أسامة علام إن «وقائع عربية»، أحدث مؤلفات الدكتور محمد المنسي قنديل، شيق وسلس في القراءة، وأنه كتاب مهم ويُعد كنز لكل كاتب يبحث عن أفكار مختلفة لروايات جديدة.

وأضاف إن الكتاب يتناول أربعة محاور رئيسية، الأول «المرأة» وكيف كانت لاعب محوري في أحداث التاريخ العربي عبر الزمن، وأن الكتاب يقدم نماذج من المرأة شديدة العذوبة والجمال. أما المحور الثاني فهو «الرومانسية»؛ وأن أغلب قصص «وقائع عربية» جاءت مغلفة بقصص عن العشق. والمحور الثالث فهو «الوصف»، وقدرة مؤلفه على رسم عالم متكامل من القصص والثقافة العربية المختلفة بإختلاف عصورها، مشيرًا إلى أن المحور الرابع هو في علاقة المواطن بالسلطة، وهو ما أورده المنسي قنديل بشكل بديع يحكي عن المقاومة الدائمة للجماهير ضد الظلم والاستبداد.

وتطرق «علام»، خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق، لمناقشة مؤلفات المنسي قنديل، إلى بداية معرفته بالروائي الكبير، حيث التقيا في القنصيلية المصرية بعد ثورة يناير 2011 بمدينة مونتريال الكندية، وتعرفا إلى بعضهما أثناء ندوة لتكريم الروائي الدكتور علاء الأسواني. وأضاف: «وجدت رجلا شديد النبل والتواضع يصافحنى معرفا نفسه: أنا كاتب مصرى اسمى محمد المنسى قنديل، أخذتنى المفاجأة وكدت أقفز من مكانى من شدة فرحتى به وبلقائه، وعرفت منه أنه يقيم بكندا منذ مدة ولا يعرف الكثير من أبناء الجالية العربية، ومن لحظتها بدأنا بتكوين مجموعة من المثقفين وأنشأنا مجموعة «حكايات عربية فى مونتريال» ومن بعدها «أقلام عربية»، وكنا محظوظين بوجوده معنا كل يوم أحد».

وفي السياق ذاته قال «قنديل» إن «أقلام عربية» أخرجت أقلام موهوبة، منها أسامة علام، شريف رفعت، والتونسي أنيس بن عمار، وغيرهم، مشيرًا إلى أن الخيط الجامع بينهم كان اللغة العربية والكتابة وأن وجودهم بجوار بعض خفف من وطأة الغربة، وأن المجموعة كانت بمثابة وطن عربي صغير.