تستعد محافظة جنوب سيناء، لاستقبال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة للمحافظة على مدار يومين، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها تحت إشراف الوزارة، ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات الأخرى.

ويأتي ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير صندوق تطوير العشوائيات.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يفتتح وزير الإسكان 13 مشروعا جرى الانتهاء من تنفيذهم، ووضع حجر الأساس لمشروعين، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الأحد، أن بداية الافتتاحات تنطلق غدًا من مدينة رأس سدر، بافتتاح الخزان الاستراتيجي الذي يعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ورافع المياه الخاص بفرع جامعة الملك سلمان، إضافة إلى افتتاح خزانين استراتيجيين بمدن أبوزنيمة وأبورديس عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ، أنه سيجري افتتاح 6 مشروعات غدًا بينهم المزرعة النموذجية بتجمع وادي نسرين، وبئري بوادي مكتب، ومزرعة عسل السدر، خط لجهد المتوسط بطول 7 كيلو مترات لإنارة تجمع وادي النسرين، وجميعهم بمدينة أبورديس، وافتتاح مشروع رصف الطريق الرابط بين مدينة الطور وتجمعي ميعر والشيخ موسى بطول 2 كيلو متر، ومشروع توصيل التيار الكهربائي لتجمع وادي حجاب بطول 9 كيلو مترات، ومشروع رصف طريق الوادي بطول 2.2 كيلو مترات، وافتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية "30 يونيو"، إضافة إلى وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع خزان ورافع بوادي الطور، وجميعهم بمدينة طور سيناء.

وتابع المحافظ: "كما سيضع وزير الإسكان بعد غد الثلاثاء، حجر الأساس لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والمقرر إنشائها بالقرب من ميناء شرم الشيخ البحري، بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وافتتاح مشروع معالجة هضبة أم السيد".