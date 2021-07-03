قالت عبير، والدة ضحية «زفة الشيطان» في الدقهلية، إن ابنتها تفاجأت بوجود زفة منقولات زوجية باستعراضات في وسط الطريق، مشيرة إلى استخدامهم لطفيات حريق خاصة بالمنشأت يصل وزنها 7 كيلوجرامات خلال رقصهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس السبت، أن الزفة كان بها أكثر من 25 طفاية حريق، والتي لا يمكن حوزتها إلا بتصريح، متساءلة: «جابوهم منين؟».

وذكرت أنه تم تفريغ الطفاية من الغاز الموجود بها ملئها بآخر بمستوى ضغط عالي أكبر مما هي مصممة لتحمله لاستخدامها في الزفة، مشيرة إلى أن ابنتها وزملائها رغبوا بالعودة من الطريق إلا أنهم لم يتمكنوا نتيجة الازدحام فوقفوا على جانب الطريق حتى يخف الزحام.

وأشارت إلى إصابة ابنتها بالطفاية نفسها بعد انزلاقها من يد حاملها لتطير إلى ارتفاع عالي جدًا واصدمت بأحد الشرفات ورد على ابنتها، مطالبة بمعرفة مصادر تلك الطفايات من خلال وجود مسؤول أمن صناعي وخبير مفرقعات.

وشهدت قرية اتميدة التابعة لمركز ميت طلخا «زفة منقولات زوجية» من بيت العروس إلى شقة عريس، وفوجئ الجميع باحتفالات من قبل شقيق العروس وأصدقائه، بشكل غير مألوف، فكانت طفايات الحريق وسيلته ومجموعة من الشباب للاحتفال.

وبدأ الاحتفال باجتماع الأقارب وأهل القرية بمنزل العروس وسرادق الزفة، وعلت أصوات الأغاني الشعبية في المكان والتي ظل يتراقص عليها عدد كبير من الحضور.

وفوجئ الحضور خلال الاحتفال بدخول مجموعة من الشباب بملابس سوداء، وهم عراه من الأعلى ليقدموا عرض زفة الشيطان، استخدموا فيه أنابيب الغاز وطفايات الحريق لإطلاق الدخان، برقص هيستيري تعجب له كل من فى الزفة.

وانطلقت إحدى الأنابيب من يد أحد الشباب المشاركين في عرض «زفة الشيطان»، لتصطدم بشكل عشوائي في رأس فتاة وتتسبب فى وفاتها وإصابة أخرى، وحينها تحول الفرح كله إلى صراخ وبكاء.

