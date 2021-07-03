دبي: مخالفة 1678 منشأة تجارية وإغلاق 43 متجرا لعدم الالتزام بتدابير كورونا

أعلنت سلطات إمارة دبي مخالفة 1678 منشأة تجارية وإغلاق 43 متجرا وتوجيه تنبيها إلى 282 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.



وقالت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جهود التفتيش والرقابة على المتاجر والمنشآت التجارية خلال الأشهر الست الماضية أسفرت عن مخالفة 1678 منشأة تجارية وإغلاق 43 محلا والتنبيه على 282 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".



وأوضحت أن من أهم المخالفات عدم استخدام الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي وعدم الالتزام بساعات العمل في المطاعم، في متاجر الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.



وذكرت أن عمليات التفتيش شملت 87 ألفا و223 منشأة تجارية في جميع مناطق الإمارة وتركزت أغلب المخالفات في الأنشطة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمحلات التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التي قد يتواجد فيها ازدحام وعدم التزام بالتباعد الجسدي.



وذكرت أن نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 97.7%.