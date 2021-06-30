اكتسح الأهلي مضيفه سموحة 4-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن الجولة 28 من عمر الدوري.

وقدم الأهلي اعتذار عمليا لجماهيره فى أرض الملعب بعد خسارة نقطتين فى المباراة السابقة أمام بيراميدز ليتفوق اليوم على سموحة فى الأداء والنتيجة



وسجل الأهلي 3 أهداف فى أقل من 5 دقائق فى نهاية الشوط الأول حيث تقدم محمد شريف فى الدقيقة 40 ، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني فى الدقيقة 42 ، ثم علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 45 ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني له والرابع للأهلي فى الدقيقة 58.

ورفع الأهلي رصيده إلي 45 نقطة فى المركز الثاني من 21 مباراة ففقط وله 7 مباريات مؤجلة، في حين بقى سموحة فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة



الشوط الأول

بدأت المباراة قوية وساخنة كعادة لقاءات الفريقين، وسعى الأهلي من البداية للسيطرة على المباراة بمحاولات هجومية مستمرة سواء من العمق أو الأطراف، مستغلًّا انطلاقات علي معلول وأكرم توفيق وتحركات طاهر محمد طاهر خلف رأس الحربة محمد شريف.

محاولات الأهلي كادت تسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 7، عندما تسلم طاهر محمد طاهر الكرة من الناحية اليسرى، وتقدم داخل منطقة الجزاء وسدد لكن حارس سموحة الهاني سليمان تصدى للتسديدة.

استمر الأهلي على تفوقه الهجومي مدعومًا برغبة جامحة لهز شباك منافسه مبكرًا، وفي الدقيقة 11 تسلم حسين الشحات تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، وتقدم حسين وراوغ الهاني سليمان الذي سقط على الأرض لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.

أولى محاولات سموحة الهجومية شهدتها الدقيقة 15، عندما تسلم ديريك نسيمامبي رأس الحربة الكرة من هجمة مرتدة في الناحية اليسرى وتقدم وسدد فوق العارضة.

جاء رد الأهلي سريعًا في الدقية 16 برأسية رائعة حملت توقيع محمد شريف من استغلال جيد لعرضية علي معلول، لكن الكرة تصدت لها العارضة ومنعتها من معانقة الشباك.

في الدقيقة 25 سجل تسلم حسين الشحات الكرة وسجل هدفًا ببراعة من ضربة خلفية مزدوجة، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفار تم إلغاء الهدف نتيجة للتسلل.

بمرور الوقت أحكم الأهلي قبضته على المباراة حتى جاءت الدقيقة 40 التي شهدت تحولًا كبيرًا بعدما تقدم محمد شريف بالهدف الأول من تمريرة سحرية حملت توقيع طاهر، فتقدم شريف وسدد على يسار الهاني سليمان،

وبعد هدف محمد شريف بدقيقتين سجل حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعدما تسلم عرضية علي معلول.

وعقب الهدفين يحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، سجل منها علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45، وبعد الهدف يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 3-0.



الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني بالحارس على لطفي بدلا من محمد الشناوي وذلك لتجهيز لطفي للمباريات المقبلة خاصة وأن الأهلي سيخضوض عدد من مباريات الدوري بدون الشناوي الذى سيشارك مع المنتخب الأوليمبي فى دورة طوكيو 2020.

واستمر ضغط وهجوم الأهلي وسط حالة من الإحباط التى أصابت لاعبي سموحة ووسط الضغط الكاسح نجح محمد شريف فى تسجيل هدف رابع فى الدقيقة 58، ومنعت العارضة هدف محقق لحمدي فتحي .

لجأ موسيماني لإراحة أكثر وأخرج حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد شريف ودفع بكهربا وصلاح محسن وأليو ديانج وجونيور أجايي .



