تعليم أسيوط تعلن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عن تخصيص 11 مقرًا بالمدارس في مختلف الإدارات التعليمية لبدء حملة تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا المستجد؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.



وأوضح محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات خاصة، أنه يجري تطعيم جميع المعلمين والإداريين المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بدء الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.



وأكد أنه جارٍ تطعيم العاملين بـ11 إدارة تعليمية بلقاح كورونا، بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي، موضحًا أن المقرات التي جرى تحديدها هي مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية لإدارة أسيوط، ومدرسة ديروط المحطة الابتدائية، ومدرسة ديروط الإعدادية بنين لإدارة ديروط.



وأشار إلى أنه يجري تطعيم العاملين بإدارة منفلوط داخل مدرسة شهداء الثورة، وإدارة القوصية بمدرسة فوزي أبو سيف الابتدائية بنين، وإدارة أبوتيج بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات، وإدارة البداري بمدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات، وإدارة صدفا بمدرسة صدفا الابتدائية بنات، وإدارة أبنوب بمدرسة أبنوب الابتدائية الجديدة، ومقر ديوان إدارة الغنايم التعليمية، وإدارة ساحل سليم بمدرسة الإمام علي الابتدائية المشتركة، وإدارة الفتح بمدرسة الشهيد كرم عيسى.



وفي نفس السياق، عقد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماعًا مع مسؤولي التربية والتعليم والصحة والأمن لوضع الخطة النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة وتوفير وسائل التهوية والمياة مما يتطلب راحة الطلاب.



وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لرصد أية متطلبات ومخالفات خلال أداء الامتحانات.