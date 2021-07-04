انطلاق فعاليات مؤتمر الجرائم المالية المعقدة في العراق بعد غد

تنطلق في بغداد بعد غد الثلاثاء فعاليات مؤتمر الجرائم المالية المعقدة في العراق بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الأمريكية ومجلس القضاء الأعلى في العراق.

وقالت زينة أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن المؤتمر هو شراكة بين مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومن شأنه تعزيز وإنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق.

وذكرت أن المؤتمر سيناقش تعزيز المهارات والخبرات والتقنيات والإجراءات اللازمة للقضاة العراقيين وغيرهم من المعنيين بالعملية التحقيقية في القضايا المالية المعقدة.

وبحسب الصحيفة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق سبق وأن أطلق في 25 مايو الماضي مشروعا لتعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والعمل مستمر لانضاج مشاريع مهمة مماثلة.