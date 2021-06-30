قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الأمن لن يفعل شيئًا بملف سد النهضة، لافتًا إلى أنه سيطلب فقط من الدول الثلاث الانخراط في مفاوضات أكثر جدية لحل الموضوع.

واستشهد خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، بتصريحات مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، عن أن مجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء سوى المناشدة للعودة إلى التفاوض بطريقة إيجابية.

وأكد أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني كحقيقة، قائلًا إن أديس أبابا لن تتوقف عن الملء الثاني، وفقًا لتصريحات وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكلي، وسفير إثيوبيا لدى السودان، اليوم الأحد.

ولفت إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بأن مصر لن تتفاوض إلى ما لا نهاية بشأن سد النهضة، موضحًا أن الرئيس كان واضحًا وقال إن مصر دولة سلام وتحاول حل كل المشكلات المحيطة بطريقة لها علاقة بالدبلوماسية.

وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة، الخميس المقبل، حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان؛ بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.