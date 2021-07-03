متحدث الوزراء: لدينا نحو 200 ألف جرعة من لقاح سبوتنك الروسي حاليا

سعد: تعاقدنا على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون تصل خلال شهرين



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجمالي التعاقدات التي أبرمتها مصر للحصول على لقاحات كورونا تكفي وتزيد لتطعيم 40% من المواطنين لكن المشكلة في توريدات هذه الشحنات، لعدم قدرة الشركات على الإيفاء بمواعيدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر تعاقد على 4 أنواع من اللقاحات وهي لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين، ولقاحات سبوتنك وحونسون أند جونسون فضلًا عن أسترازينكا من التحالف الدولي.

وأشار إلى توافر لقاحات سينوفارم وسينوفاك وأسترازينكا وكميات مبدئية من سبوتنك الروسي على أرض مصر الآن، موضحًا أن كميات سبتونك الروسي تصل على نحو 200 ألف جرعة.

ولفت إلى التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون مع بنك التنمية الأمريكي، كأول دفعة ترد لمصر خلال شهرين.