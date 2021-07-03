 الكاف يكشف أسماء حكام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز - بوابة الشروق
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الكاف يكشف أسماء حكام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد جلال
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 1:09 ص

كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية: «كنا نهدف لاختيار حكما جديدا لإدارة نهائي دوري الأبطال مع منح الشرف لحكام من جميع الجنسيات في افريقيا».

وأضاف: «البوروندي باسيفيك مدابيها وينمانا سيكون هو حكم الساحة، ويعاون الكاميروني ألفيس جاي والأوغندي لي أوكيلو، على أن يتواجد الجابوني إيريك أوتوجو حكمًا رابعًا».

وأكمل عبدالفتاح: «ورضوان جيد سيكون حكم الفيديو الرئيسي، إضافة إلى زكريا برينسي كمساعد له».

واختتم: «ندرس أن تكون جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا منذ البداية بوجود تقنية حكم الفيديو، ولكن نظرا لان بعض الاستادات غير متوفر فيها التقنية سمعنا على حل هذه الازمة».


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