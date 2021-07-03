الكاف يكشف أسماء حكام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز.
وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية: «كنا نهدف لاختيار حكما جديدا لإدارة نهائي دوري الأبطال مع منح الشرف لحكام من جميع الجنسيات في افريقيا».
وأضاف: «البوروندي باسيفيك مدابيها وينمانا سيكون هو حكم الساحة، ويعاون الكاميروني ألفيس جاي والأوغندي لي أوكيلو، على أن يتواجد الجابوني إيريك أوتوجو حكمًا رابعًا».
وأكمل عبدالفتاح: «ورضوان جيد سيكون حكم الفيديو الرئيسي، إضافة إلى زكريا برينسي كمساعد له».
واختتم: «ندرس أن تكون جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا منذ البداية بوجود تقنية حكم الفيديو، ولكن نظرا لان بعض الاستادات غير متوفر فيها التقنية سمعنا على حل هذه الازمة».