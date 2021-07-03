المملكة المتحدة تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 19 حالة وفاة إضافية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 5ر78 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ316 ألفا و492 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 9ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و471 حالة حتى الآن.



وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.