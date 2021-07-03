روسيا تسجل 25 ألفا و142 إصابة جديدة و663 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 25 ألفا و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 5 ملايين و610 آلاف و941 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مضيفا أنه تم تسجيل 663 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 137 ألفا و925 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7624 إصابة و111 حالة وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ2696 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1784 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن 15 ألفا و484 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 5 ملايين و68 ألفا و901 شخص.