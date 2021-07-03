حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية

وصلت حافلة النادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، في الإجراء المتبع قبل المباريات المحلية والقارية للفريق.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا أمس السبت عقب خوض مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها.

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة سموحة وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد».

وتعادل في 6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 3 مباريات.