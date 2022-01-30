أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين إلى 27.77 تريليون وون (حوالي 3.85 تريليون دولار أمريكي) بنهاية مايو الماضي.

وذكرت جمعية إدارة الأصول الصينية، أنه بحلول نهاية مايو الماضي بلغ عدد صناديق الاكتتاب العام في الصين 10 آلاف و890 صندوقا تديرها 143 شركة لإدارة الصناديق.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إلى أن بيانات جمعية إدارة الأصول الصينية تظهر أن حجم أصول الصناديق المغلقة اقترب من 3.7 تريليون يوان، في حين بلغ حجم أصول الصناديق المفتوحة حوالي 24 تريليون يوان.

وقالت الجمعية، إن من بين 143 شركة لإدارة الصناديق، توجد 47 شركة ممولة من الخارج و96 شركة محلية.